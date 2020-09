Parma, conferme totali su Osorio e Zeqiri. Vicinissimo Valenti, in lista sempre Biancone

Come vi avevamo anticipato, il Parma è sempre più vicino al difensore centrale venezuelano Yordan Osorio, classe 1994 di proprietà del Porto, e di Andi Zeqiri, attaccante classe 1999 di proprietà del Losanna. Conferme anche per un altro nome di cui vi avevamo già parlato, Giulian Biancone, terzino classe 2000 in forza al Monaco. Crociati molro vicini anche alla chiusura di un’altra operazione: si tratta di Lautaro Valenti, difensore classe ’99 di proprietà del Lanus.