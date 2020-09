Esclusiva: Biancone, Osorio e Zeqiri in evidenza nella lista del Parma

Dopo la svolta societaria, molto presto (già nelle prossime ore) ci sarà un vertice di mercato per i rinforzi del Parma. Ma ci sono già tre nomi in bella evidenza, quelli del terzino destro Giulian Biancone, classe 2000 del Monaco, del difensore centrale venezuelano Yordan Osorio, classe 1994 di proprietà del Porto, e dell’attaccante Andi Zeqiri (nome già segnalato),classe 1999 del Losanna. Il Parma prepara l’esordio in campionato contro il Napoli, ma anche le due ultime e intense settimane di mercato.

Foto: sito ufficiale