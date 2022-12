Parisi: “Futuro in una big? Salvo l’Empoli e poi ne parliamo”

Fabiano Parisi esterno dell‘Empoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, dove ha analizzato anche il suo futuro.

Queste le sue parole: “In futuro meglio una big italiana o di Premier League? Non fa differenza. L’unica cosa importante sarà che la squadra dove vado creda davvero in me. Perché a me interessa giocare. Mi fa piacere l’interessamento di tante squadre, ovvio, ma sono concentrato sull’Empoli e la salvezza. Ogni giorno lavoro duro e cerco di diventare più bravo. Riparliamone a giugno, dopo aver salvato l’Empoli, a cui sono molto riconoscente”, chiarisce Parisi.

Sulla Nazionale: “Sarebbe un sogno partecipare ai mondiali. In Qatar tifavo per l’Argentina, tifo Messi, mi emoziona vederlo giocare. Io cercherò di migliorare sempre per farmi trovare pronto se Mancini mi dovesse chiamasse. Devo meritarlo facendo bene a Empoli”.

Il modello: “Theo Hernandez? Anche, ma non ne ho uno in particolare. Studio tutti, anche quelli del passato coi video, come Roberto Carlos. Mi piace Jordi Alba”.

Foto: Instagram Empoli