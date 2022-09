Esclusiva: Parisi, la Lazio apprezza e continuerà a seguirlo

La Lazio segue Fabiano Parisi dallo scorso gennaio e ha apprezzato non poco l’avvio di stagione dell’esterno sinistro classe 2000. Nella lista della Lazio c’è anche Valeri, ma Parisi sarebbe un grande investimento per la fascia mancina. La scorsa estate Parisi è stato al centro di un contenzioso tra Empoli e Fiorentina: i viola avrebbero voluto bloccarlo per gennaio o per la prossima estate, il club di Corsi non era d’accordo e i rapporti si sono interrotti. Parisi potrebbe essere un potenziale obiettivo di Juve e Inter che cercano su quella corsia, ma la Lazio ha acceso i fari e potrebbe uscire allo scoperto nelle prossime settimane. Di sicuro continuerà a seguire Parisi che per l’Empoli ha una valutazione di circa 12 milioni.

Foto: Instagram personale