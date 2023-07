Parisi è arrivato a Firenze: visite confermate per domani

Tempistica perfettamente rispettata. Fabiano Parisi è arrivato a Firenze, pronto per le visite confermate per la giornata di domani. La Fiorentina aveva chiuso gli accordi con l’Empoli, un sorprendente blitz nella notte tra domenica e lunedì con relative firme il giorno dopo. Operazione da 10 milioni più 1 di bonus. Parisi è pronto per mettersi a disposizione di Italiano.

Foto: twitter Empoli