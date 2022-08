Paredes-Juve a oltranza: gli ultimi retroscena. L’arrivo di Milik è la spinta decisiva

Leandro Paredes vuole soltanto la Juve, al netto delle voci che nelle ultime ore sono circolate sull’inserimento di altri club. Meglio: altri club possono anche provarci, ma Paredes sta aspettando da tre mesi e non intende cambiare idea. Anche oggi ci sono stati contatti con il suo entourage, è stata ribadita la volontà di andare fino in fondo. La Juve spera sempre di trovare una soluzione per Arthur, anche Zakaria non è intoccabile, in qualche modo si andrà a dama. Tra i giovani Fagioli (Samp ancora fa orbita) e Rovella (il Monza insiste) sono quelli, in quest’ordine, indiziati a partire. E l’arrivo di Milik in prestito oneroso con diritto di riscatto, accordo sempre più vicino con l’OM, è una scorciatoia per prendere Paredes. Ovvero risparmiare sull’ingaggio dell’attaccante per coprire un ruolo scopertissimo da anni in casa Juve, il centrocampista centrale. Prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo, a oltranza per chiudere. Ricordiamo che Paredes è stato il primo nome che abbiamo accostato alla Juve a maggio, quando si parlava di Jorginho.

Foto: Twitter Paris Saint-Germain