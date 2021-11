Paratici su Conte: “Conosco le qualità che può portarci. Non vedo l’ora di vedere il suo lavoro”

Fabio Paratici, direttore sportivo del Tottenham, ha rilasciato delle dichiarazioni sul nuovo allenatore degli Spurs Antonio Conte. Il dirigente del club inglese ha dato il benvenuto al tecnico. Ecco le parole rilasciate sul sito ufficiale della società: “Siamo lieti di dare il benvenuto ad Antonio nel club. Il suo curriculum parla da sé, con una vasta esperienza e trofei sia in Italia che in Inghilterra. Conosco in prima persona le qualità che Antonio può portarci, avendo lavorato con lui alla Juventus, e non vedo l’ora di vedere il suo lavoro con il nostro talentuoso gruppo di giocatori“.

Foto: Twitter Juventus