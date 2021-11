Ora è anche ufficiale: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Tottenham

Confermata la nostra esclusiva. Antonio Conte è ufficialmente il nuovo allenatore del Tottenham, non ci sono più dubbi. L’ex tecnico torna quindi in Premier League dopo aver trionfato con il Chelsea nella stagione 2016/17. Ecco la nota ufficiale degli Spurs, rilasciata tramite l’account Twitter: “Siamo lieti di annunciare la nomina di Antonio Conte come nostro Head Coach con un contratto fino all’estate del 2023, con opzione di proroga“.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.

