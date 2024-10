Paquetà nega le accuse di scommesse: “Non vedo l’ora di dimostrare la mia innocenza”

Nei primi mesi del 2025, Lucas Paquetà, ex centrocampista del Milan e del Weat Ham, sarà processato dalla FA per presunte scommesse sportive, 4 ammonizioni ricevute in Premier, che avrebbe fatto giocare a suoi amici e parenti in Brasile. Il giocatore, rischia la radiazione, anche perchè circa una settimana fa, fu riportato come avesse provato a intralciare le indagini.

Il giocatore, sui social, ha diramato un comunicato dove si ritiene innocente e proverà a dimostrarlo.

Queste le sue parole: “Sono frustrato e sconvolto di aver letto recenti articoli stampa fuorvianti e inesatti pubblicati in Inghilterra e Brasile che pretendono di divulgare informazioni sul mio caso. Alcune di queste informazioni sono completamente false e sembrano destinate a minare la mia posizione. Sono anche preoccupato che, sebbene falsi e fuorvianti, questi articoli provengano chiaramente da qualcuno vicino al caso. I procedimenti della FA dovrebbero essere confidenziali e sono estremamente seri per me e la mia famiglia. La continua fuga di notizie e la pubblicazione di informazioni inesatte sulla stampa ora mettono a repentaglio la mia possibilità di ricevere un giusto processo. Ho quindi chiesto ai miei avvocati di scrivere alla FA per chiedere loro di svolgere un’indagine approfondita sul modo in cui le informazioni, per quanto inesatte, sul caso, vengono rese pubbliche. Continuo a negare le accuse contro di me e non vedo l’ora di dimostrare la mia innocenza”.

Foto: Instagram personale