Papu Gomez: “Non ho tirato io il Tapiro a Staffelli”

Nel pomeriggio, con un comunicato, Striscia la Notizia aveva pubblicato la news della vicenda Papu Gomez-Tapiro d’oro. Vicenda che alla fine aveva visto l’attaccante argentino tirare il Tapiro contro il conduttore Staffelli.

L’attaccante argentino dell’Atalanta, su Instagram si difende e scrive la sua versione dei fatti, affermando di non aver lanciato nessun Tapiro contro il conduttore Valerio Staffelli.

Queste le sue parole: “La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di ‘Striscia La Notizia’ è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato del programma in questione. Ho solo scelto – come è mio diritto – di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro”.

Foto: Twitter uff. Atalanta