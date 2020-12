Papu Gomez, scatto d’ira: manda in frantumi il Tapiro d’oro

Momento nero della carriera del Papu Gomez, ormai separato in casa all’Atalanta. Da alfiere della Dea dei miracoli a grande escluso in pochi mesi.

Il nervosismo del momento per l’argentino è palese. Quest’oggi. Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, era andato al centro sportivo di “Zingonia” per reperire all’argentino il premio, che in tanti goliardicamente accettano.

Nel video, che la stessa Mediaset ha pubblicato in anteprima, si vede come l’attaccante abbia inizialmente eluso la marcatura del tg satirico, scappando fino a un parcheggio adiacente la sede degli allenamenti della squadra bergamasca per divincolarsi dagli inviati. A questo punto Staffelli, vedendo che Gomez non rispondeva alle domande nè voleva ricevere il “premio”, ha lasciato il Tapiro sull’automobile del giocatore.

Mentre la troupe di Striscia stava per andarsene, sconsolata per non aver avuto il confronto con il giocatore, allontanata inoltre da alcuni giocatori tra cui Zapata e Gosens, in uno scatto d’ira, Gomez ha lanciato il Tapiro verso Staffelli, sfiorandolo. L’oggetto si è distrutto cadendo a terra ma l’attaccante ha rischiato di fare davvero male agli inviati, che sono rimasti di stucco per la reazione del giocatore, diventato idolo, in poco tempo, dei teenagers con la sua Papu Dance e la sua cordialità.

Un gesto che sicuramente dispiacerà moltissimo ai tanti fans del giocatore.

Foto: Instagram Gomez