Papu Gomez al Monza: finalmente. Tra smentite inutili e rincorse lunghe 10 mesi

Papu Gomez sarà un nuovo calciatore del Monza ed è atteso già nelle prossime ore in città. Tutto questo dopo le mezze ammissioni di Galliani, che non aveva smentito (anzi) e la necessità di prendere un sostituto di Caprari dopo il grave infortunio. Qualche settimana fa l’agente di Gomez aveva smentito il suo rientro in Italia, ma evidentemente le cose sono cambiate negli ultimi giorni. In realtà il Monza e Gomez si sono già incrociati lo scorso dicembre quando il club brianzolo aveva seguito Brekalo e si era già informato sul Papu, che si è da poco liberato dal Siviglia. Adesso sarà il momento di celebrare il matrimonio che in tanti, chissà perché, avevano smentito…

Foto. Instagram Gomez