Monza, non solo Brekalo. C’è l’idea Papu Gomez

Il Monza cerca un esterno offensivo importante. È da settimane su Brekalo in attesa di trovare un accordo, ma nelle ultime ore è emersa – come riportato da Sportitalia – l’idea Papu Gomez che vuole tornare in Italia e può liberarsi dal Siviglia.

Foto: twitter Seleccion Argentina