Paolo Sousa sull’inchiesta plusvalenze: “Parlo solo di cosa posso controllare, la società è tranquilla”

Durante la conferenza stampa, Paolo Sousa a precisa domanda ha commentato l’inchiesta plusvalenze in cui è coinvolta anche la Salernitana così: “Non ho assolutamente parlato riguardante l’inchiesta, parlo di ciò che riguarda me e che posso controllare. Il mio pensiero è l’Inter. Il direttore sportivo mi ha aggiornato, ma non c’è nessuna preoccupazione da parte della Salernitana e della società”.

Foto: Instagram Salernitana