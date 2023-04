Caso plusvalenze, Chinè chiede le carte dell’inchiesta su Lazio, Roma e Salernitana

Dopo la notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno su Roma, Lazio e Salernitana. Secondo la “Gazzetta dello Sport”, il procuratore Alfredo Chinè chiederà le carte sull’inchiesta plusvalenze che ha colpito queste tre squadre. Per un eventuale penalizzazione ci vorrà ancora del tempo perché il procuratore dovrà aspettare che la Guardia di Finanza faccia chiarezza sulla vicenda. I rischi futuri per le tre società girano attorno a due tipi di sanzioni, la prima con una multa mentre la seconda con una decurtazione di punti sulla classifica.

Foto: Instagram Serie A