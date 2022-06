Panchine di A: tutti gli aggiornamenti e i retroscena su Alvini

Non è stata una rivoluzione come la scorsa estate, nel senso che le big non sono state coinvolte. Ma ormai tutte le panchine di Serie A hanno un padrone. Tutte o quasi, vediamo perché. L’Udinese ha accolto Andrea Sottil dopo aver raggiunto l’accordo con l’Ascoli. Tutto confermato: Paolo Zanetti ha risolto il suo impegno con il Venezia e si prepara a raggiungere l’Empoli. A proposito: Aurelio Andreazzoli, come anticipato diversi ogni giorni, piace molto al Cagliari dove è in lizza anche Pippo Inzaghi. E potrebbe entrare in lizza, confermiamo, per la panchina della Cremonese se non venisse raggiunta un’intesa con Massimiliano Alvini. Quest’ultima è la situazione più controversa, nella speranza che i giochi al rialzo non compromettano qualche rapporto. Alvini aveva firmato il rinnovo con il Perugia fino al 2024 con la promessa che, in caso di chiamata dalla Serie A, sarebbe stato trovato un accordo abbastanza veloce. Invece, siamo all’interno di un tira e molla forse stucchevole. Alvini ha un grande rapporto con club e tifosi, ma non vorrebbe passare per chi manca di rispetto. Anzi, in questa situazione forse lui ha soltanto da rimetterci. E sarebbe il caso di mettere presto la parola fine, in un senso o nell’altro.

