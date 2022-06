Il Venezia risolve il contratto con Zanetti: il comunicato

Attraverso il seguente comunicato ufficiale, il Venezia ha reso noto di aver risolto il contratto di Paolo Zanetti e del suo staff: “Venezia FC comunica la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Paolo Zanetti ed il suo staff, composto da Alberto Bertolini, Fabio Trentin e Nicola Beati. Il presidente Duncan Niederauer ed il club arancioneroverde desiderano ringraziare mister Zanetti e il suo staff per l’ottimo lavoro svolto, culminato con la storica promozione in Serie A“. L’allenatore avrà ora modo di pianificare più chiarimente il proprio futuro: come scritto qualche giorno fa, è un nome forte per la panchina dell’Empoli.

Foto: Twitter Venezia