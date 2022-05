Panchina Venezia, sempre più Savarese. Collauto ai saluti, Poggi in bilico

Giovanni Savarese viaggia spedito verso la panchina del Venezia, confermata la nostra anticipazione dei giorni scorsi. La proprietà americana ha ormai scelto il tecnico italo-venezuelano ora in azione con i Portland Timbers in MLS, ci sono gli accordi perché sia lui a rilevare l’eredità di Zanetti e Soncin. Intanto, il presidente Niederauer ha deciso di sollevare dall’incarico il direttore sportivo Collauto, che non ha avuto voce in capitolo nella scelta del nuovo allenatore. E resta in bilico la posizione di Paolo Poggi.

FOTO: Twitter Venezia