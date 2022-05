Esclusiva: Venezia, idea Savarese per la panchina

Il Venezia sta già pensando alla prossima stagione, pur non essendo ancora aritmetica la retrocessione in Serie B. Quasi sicuramente cambierà allenatore dopo la parentesi Soncin, il club sta valutando diversi profili e attenzione alle sorprese. Un’idea porta a Giovanni Savarese, 51 anni il prossimo luglio, ex attaccante italo-venezuelano con una parentesi tra Perugia e Viterbo oltre vent’anni fa.

Poi una nuova vita in panchina: Savarese ha allenato prevalentemente negli States, ha vinto per tre volte il campionato con i Cosmos di New York e ha avuto un’esperienza con i Portland Timbers. La proprietà americana in azione a Venezia, evidentemente delusa per l’andamento di questa stagione, valuta diverse opzioni. E c’è anche quella di Savarese, profilo studiato con attenzione, in attesa di una decisione definitiva.

Foto: Logo Venezia