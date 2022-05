Panchina Venezia: nuovi contatti con Savarese. La situazione

Il nome assolutamente a sorpresa di una settimana fa per la panchina del Venezia può davvero materializzarsi. L’italo-venezuelano Giovanni Savarese è più di una suggestione, ci sono stati ulteriori contatti all’interno di una lista che comprende un altro paio di candidati. Ma alla proprietà americana Savarese piace molto, in attesa di una scelta definitiva senza troppa fretta. Anche perché l’allenatore è attualmente impegnato in MLS con i Portland Timbers.

FOTO: Twitter Venezia