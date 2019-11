Panchina Udinese: Gotti, Zenga, Ballardini. Le ultime

L’Udinese medita e riflette su chi puntare dopo l’esonero di Igor Tudor. In mattinata, come riferito e reso noto da Sportitalia, si è tenuto un incontro con Davide Ballardini alla presenza di Pozzo e Pierpaolo Marino. Successivamente sono stati ripresi i contatti con Walter Zenga, da giorni in pole per sedere sulla panchina del club friulano. Gotti? L’attuale allenatore ad interim si è fatto da parte ieri pomeriggio dopo la vittoria sul Genoa. Pertanto, la situazione resta invariata e la sensazione delle ultime ore è che la decisione definitiva potrebbe arrivare soltanto dopo la gara di domenica contro la Spal.

Foto: The Sun