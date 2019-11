Sportitalia: panchina Udinese, in corso summit con Ballardini. Ma c’è sempre Zenga

Ore calde in casa Udinese sul fronte panchina. Secondo quanto raccolto da Sportitalia, sarebbe in corso un summit con Davide Ballardini alla presenza di Pozzo e Pierpaolo Marino. Prima di pranzo previsto un incontro anche con Walter Zenga, da giorni in pole per raccogliere l’eredità di Tudor (con Gotti che si è fatto da parte ieri pomeriggio dopo la vittoria sul Genoa). In serata la decisione definitiva.

