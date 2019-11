Ma Gotti si tira fuori: “Udinese, io ho scelto di fare il vice”

Luca Gotti si tira fuori per il ruolo di primo allenatore dell’Udinese. L’attuale traghettatore del club friulano dopo l’esonero di Tudor, in seguito alla vittoria per 3-1 sul campo del Genoa, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Rimango sulla mia posizione personale: non voglio fare il primo allenatore ma dare agio alla scelta societaria sul tecnico. Forse anche domenica sono in panchina. Non m’interessa la ribalta. Ho scelto di fare il vice e lavorare dietro alle quinte. Sarri? E’ stata una fortuna lavorare con lui al Chelsea. Potevo andare alla Juventus ma Maurizio ha preferito intraprendere tale percorso con gli uomini che conosce meglio, come Martusciello”. Ora il principale favorito per approdare sulla panchina dell’Udinese è Walter Zenga, come già raccontato.

Foto: Twitter ufficiale Udinese