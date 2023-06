Panchina PSG, sempre più Luis Enrique

Com’era chiaro dai giorni scorsi, il PSG è pronto ad accogliere Luis Enrique come post Galtier. Secondo le ultime di Le Parisien, il tecnico è oramai ai dettagli con il club francese per un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Per quanto riguarda l’ufficialità, mercoledì potrebbe essere il giorno dell’annuncio, si dovranno dunque prima sistemare gli ultimi cavilli contrattuali e poi inizierà l’avventura dello spagnolo a Parigi.

Foto: Instagram Luis Enrique