Dalla Francia: Luis Enrique molto vicino alla panchina del PSG

Dopo il fallimento della trattativa per Nagelsmann, il Paris St Germain è sempre più vicino al nuovo allenatore, Luis Enrique, pronto a firmare un contratto sino al 2025. La notizia arriva dalla Francia, da l’Equipe, ed è confermata anche da altre fonti francesi, come Le Parisien. Lo Spagnolo quindi a un passo dall’arrivare al posto di Christophe Galtier, che deve ancora trovare l’accordo per la risoluzione del contratto. L’annuncio ufficiale sul nuovo mister dovrebbe arrivare in settimana.

Fonte Foto: Twitter Euro 2020