Panchina Milan: corsa a due portoghese, Fonseca guadagna posizioni

Il Milan scioglierà presto le riserve per la panchina e per il successore di Stefano Pioli, al momento è una corsa a due tutta portoghese. Ieri vi abbiamo raccontato del pressing Jorge Mendes per Sergio, Conceicao, un profilo che ha incontrato il gradimento del popolo rossonero, tenendo sempre in lizza Paulo Fonseca. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, proprio il tecnico portoghese ex Roma ha guadagnato posizioni, in attesa di una decisione definitiva all’interno di una situazione che negli ultimi giorni ha vissuto momenti molto complicati.

Foto: Twitter Lille