Milan, l’inutile cinema su Thiago Motta. E Mendes in pressing per Conceicao

Su Thiago Motta e il Milan il cinema continua: a tutti i livelli: quotidiani ed emittenti lo accostano al club rossonero come se ancora ci fossero margini. Ribadiamo: il cinema è inutile, la scelta è stata fatta, si chiama Juve e serve soltanto aspettare. Il Milan deve scegliere l’allenatore nella speranza di non urtare la suscettibilità dei tifosi: purtroppo dobbiamo dire così, dopo la vicenda Lopetegui poco gradito al popolo. Intanto, va registrata la candidatura di Sergio Conceicao, un profilo che potrebbe piacere, segnalato in orbita rossonera da O Jogo tre giorni fa, segnalata ancor prima da Gianluigi Longari (quando non era stata valutata perché il Milan era su Lopetegui) e ribadita ieri nel suo editoriale su Sportitalia. Conceicao vuole lasciare il Porto dopo la svolta presidenziale e malgrado il recente rinnovo: il pressing nel riguardi del Milan è del suo agente Jorge Mendes, una candidatura che si inserisce tra Fonseca, eventualmente van Bommel, dopo aver ribadito la persistente calma piatta sia nel caso di Antonio Conte che in quello di Roberto De Zerbi.

Foto: Twitter Porto