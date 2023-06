Luca Tabbiani per la panchina del Catania non è più una novità. L’ex tecnico del Fiorenzuola era balzato in pole lo scorso 25 maggio, come anticipato nei dettagli. Poi c’è stata una normale pausa di riflessione, sono stati sondati altri candidati ma Tabbiani non è certo scivolato nelle gerarchie. Adesso non dovrebbe trascorrere molto tempo prima dell’annuncio.

Foto: logo Catania