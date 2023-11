Panchina Brescia: favorito Maran su Venturato

Nella ridda di nomi, troppi nomi, attribuiti al Brescia un paio di cose sono sicure: Cristiano Lucarelli era uscito da giochi giovedì, malgrado lo accostassero al club di Cellino perché intenzionato, come abbiamo anticipato, a perfezionare l’accordo con il Catania. Lo stesso D’Angelo non ha mai preso in considerazione l’ipotesi Brescia, aspetta altro. E così, secondo quanto riportato poco fa da Bresciaingol, Rolando Maran è in leggero vantaggio su Roberto Venturato che era stato nel giro dei papabili qualche giorno fa, all’interno di una confusione enorme.

Foto: Pisa Instagram