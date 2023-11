L’indiscrezione: Lucarelli-Catania, incontro ieri a Roma. I dettagli

Cristiano Lucarelli è un obiettivo del Catania per la panchina. Esattamente come Maran (già contattato prima e dopo la sconfitta con l’Avellino), a maggior ragione dopo la novità regolamentare che concede agli allenatori di Serie B esonerati entro il 20 dicembre di trovare squadra in qualsiasi categoria. Lucarelli è stato sollevato dall’incarico a Terni, ha un contratto oneroso fino al 2025, ieri a Roma ha incontrato i dirigenti del Catania. E ha incassato il desiderio del club di riportarlo in Sicilia, Lucarelli c’era stato con un’altra proprietà. È stato un incontro interlocutorio che per ora non ha portato a un accordo, c’è una certa distanza sia sulla durata che sull’ingaggio. Il Catania aveva sentito Maran, sondato Ferraro (il tecnico della promozione dalla D) e incassato la perplessità di De Rossi che è stato valutato per qualche ora.

Foto: Instagram Lucarelli