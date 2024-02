Panchina Bari: Marino sempre più a rischio. I retroscena su Fabio Cannavaro

Era abbastanza chiaro fin da ieri sera, dopo la rovinosa sconfitta in casa del Palermo. Pasquale Marino sempre più nei guai sulla panchina del Bari, al punto che il club ormai si è orientato sull’esonero. Già ieri sera ci sono stati contatti con Fabio Cannavaro, confermando le indiscrezioni delle ultime ore. Ma possiamo andare oltre: Cannavaro è molto più di un’idea, se il Bari andasse fino in fondo e confermasse in giornata l’intenzione di esonerare Marino proprio l’ex Benevento sarebbe un nome concreto. Tra l’altro Cannavaro ha un rapporto eccellente con la famiglia De Laurentiis e ha sperato fino all’ultimo di sostituire Garcia prima che il club azzurro andasse su Mazzarri.

Foto: logo Bari