Serie B, Palermo scatenato: tris al Bari. E ora Marino è nei guai

Si apre con la vittoria del Palermo per 3-0 sul Bari la ventitreesima giornata di Serie B. I padroni di casa la sbloccano poco prima dell’intervallo con la prima rete in rosanero di Filippo Ranocchia. Il raddoppio degli uomini di Corini arriva al 71′, prima del definitivo tris firmato da Segre all’80’. Termina così 3-0 al Renzo Barbera, il Palermo sale a quota a 39 punti agganciando il Como al quarto posto. Discorso diverso, invece, per il Bari: seconda sconfitta consecutiva e, adesso, il tecnico Marino è nei guai.

Foto: Instagram Palermo