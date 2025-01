Palladino: “Kayode voleva più spazio e continuità, è stato esemplare. Se mi sento in bilico? Non ci penso”

Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro la Lazio, importantissimo per il rilancio in campionato della Fiorentina, che non vince da più di un mese. Tra i nomi di cui si è parlato anche quello di Kayode, protagonista di una trattativa conclusasi con il Brentford che vi abbiamo raccontato dalla prima esclusiva, datata 26 dicembre.

“Dobbiamo solo ringraziarlo per quello che ha dato e per la persona che è. Voleva più spazio e ha chiesto di andare a giocare con più continuità. È stato esemplare, gli vogliamo tutti bene. Il sostituto? Abbiamo giocatori a disposizione, c’è Moreno e anche altri possono giocare in quel ruolo”.

Parla poi del momento della squadra: “Il campionato è strano e la classifica è corta. Vedremo a fine stagione cosa avremo raggiunto. Cercheremo di fare il nostro massimo, uscendo per prima cosa da questo momento. Il mercato ci darà qualcosa ma non dobbiamo avere ansia o foga eccessiva. Vogliamo essere molto ambiziosi. Non vedo una Fiorentina stanca, abbiamo bisogno di una scintilla dal punto di vista dei risultati. Non dobbiamo cercare la vittoria come se fosse un’ossessione, ma dobbiamo andare a prendercela, curando i dettagli e i particolari. Dobbiamo lavorare così. L’aspetto psicologico è fondamentale ma ho visto una squadra che ha voglia di rivalsa. Io in bilico? Non ci penso, non mi faccio condizionare dall’esterno. Gli allenatori vengono valutati anche in base ai risultati, questo lo so. I fischi? Li accettiamo, così come le critiche giuste e costruttive. Ci fanno crescere dal punto di vista caratteriale”.

Su Folorunsho: “Michael è arrivato perché dovevamo sostituire Bove, per il resto spero che le trattative che la società ha aperto possano essere chiuse il prima possibile. È un jolly, può giocare sia più avanti che più indietro. Vedrò via via. È una grande risorsa”.

Su Biraghi: “Cosa succede se non parte? Vedremo, poi ne parleremo”.

Foto: Instagram Palladino