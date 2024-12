Esclusiva: Kayode può partire, due sondaggi dalla Premier

Il gran momento di Dodò in casa Fiorentina mette sempre più in bilico la posizione di Michael Kayode. Già la scorsa estate il terzino destro classe 2004 era stato seguito da diversi club della Premier, Aston Villa in testa, senza trovare però la soluzione giusta per le richieste della Fiorentina. Adesso sempre in Inghilterra si lavora per una soluzione che accontenti tutti: negli ultimi giorni per Kayode ci sono stati sondaggi di Brentford e Brighton che possono diventare presto qualcosa di più concreto.

Foto: Instagram Fiorentina