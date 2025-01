Palladino conferma: “Ikoné e Kayode non convocati? Scelta societaria”

Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa dopo l’1-1 col Torino, ha parlato della situazione del mercato e della contestazione dei tifosi.

“Capisco i tifosi, siamo i secondi dopo di loro a stare male quando non si vince. C’è dispiacere e dobbiamo fare di più per uscire dal momento: nessuna promessa a parole, ma fatti. Io conosco solo quella strada per uscire, sono abituato così. E i ragazzi ci tengono, vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Sulle scelte dico che cerco di fare del mio meglio. Posso sbagliare, essere criticato, ma vedo i ragazzi tutti i giorni e cerco di farli esprimere al meglio”.

Il tecnico della Fiorentina risponde poi a una domanda su Ikoné e Kayode, entrambi coinvolti in trattative di mercato e non convocati. Sul francese, secondo una nostra esclusiva, vi è l’interesse del Chicago Fire. Sul terzino invece, forte il pressing del Brentford, in pole sulle concorrenti.

“Del mercato si occupa la società e lo fa nel miglior modo possibile. Devo pensare all’aspetto tecnico-tattico che in questo momento è più importanti. Sono state ovviamente scelte societarie, situazioni nate adesso in sede di mercato”.

Foto: Instagram Palladino