Palladino conferma: “Gomez ci darà una mano. Lo seguivamo da tempo, è stato il colpo del condor Galliani”

Papu Gomez – come vi avevamo già raccontato – si prepara a vestire la maglia del Monza e tornare in Serie A. Ad annunciarlo è Raffaele Palladino, il tecnico dei brianzoli, che dopo il pareggio contro il Monza ai microfoni di DAZN conferma l’arrivo dell’argentino, svincolato dopo l’avventura al Siviglia: “Sì, Papu lo seguivamo da tanto tempo. È stato il colpo del condor inaspettato. Ci darà una grande mano, è forte, di grande esperienza. Lo conosco personalmente e ci auguriamo presto ci darà una grande mano. Non l’ho ancora sentito perché ero impegnato a preparare la partita, ma ero in contatto continuo con Galliani che mi aggiornava sulla trattativa. Abbiamo un ottimo rapporto, so che viene con grande entusiasmo e voglia di mettersi in discussione. Lo aspettiamo”.

