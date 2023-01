Palermo, Tutino è in città: “Non vedo l’ora di iniziare e vedere il Barbera pieno”

Gennaro Tutino si appresta a diventare un nuovo giocatore del Palermo. Una trattativa che vi avevamo anticipato il 1o gennaio e che, oggi, ha visto sbarcare il centravanti in Sicilia. Tutino è atterrato intorno alle 19.30 all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo e ha così parlato ai giornalisti presenti: “Non vedo l’ora di mettermi a disposizione dei compagni e dell’allenatore. Sono veramente contento. Pronto già per Bari? Questo lo decide il mister. Io sono allenato e mi sento pronto. Giocare al Barbera? Un bellissimo stadio, inutile dirlo. Non vedo l’ora di vederlo pieno il prima possibile”.

Foto: Twitter Parma