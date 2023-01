Esclusiva: Palermo, scatto per Gennaro Tutino

Il Palermo vuole chiudere almeno due o tre operazioni in questa finestra di mercato. Un obiettivo delle ultime ore è Gennaro Tutino, in uscita da Parma, e che accetterebbe volentieri il trasferimento in Sicilia. Il Palermo sta ragionando sul prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Ci sono stati contatti, la volontà del Palermo è quella di trovare una soluzione.

Foto: Twitter Parma