Palermo, Stulac è arrivato in città: “Felice di essere qui”

Leo Stulac si appresta a diventare un nuovo calciatore del Palermo. Una trattativa che vi avevamo anticipato il 13 agosto e che trova conferma adesso. Il centrocampista ex Empoli è stato accolto all’aereoporto da alcuni tifosi. Queste le prime parole da calciatore rosanero riportata da mediagol.it: “Sono molto felice di essere qui”. Stulac al Palermo dà il via alla staffetta – come già vi avevamo raccontato – che porterà Alberto Grassi a vestire la maglia dell’Empoli.

Foto; Instagram Stulac