L’Empoli si prepara a chiudere l’operazione Grassi entro mercoledì, c’é già un discorso in stato avanzato con il Parma per il centrocampista. Vi avevamo parlato di un possibile ritorno della Samp, primo club a interessarsi di Grassi, ma adesso l’Empoli è deciso a mantenere la pole. In uscita dalla Toscana c’è un altro centrocampista, Leo Stulac, nel mirino del Palermo: la staffetta è pronta.

Foto: Instagram Grassi