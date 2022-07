L’entusiasmo di Pigliacelli: “Quando il Palermo mi ha chiamato non ci ho visto più”

Come vi abbiamo nei giorni scorsi, Mirko Pigliacelli si appresta ad essere un nuovo portiere del Palermo. Prima dello sbarco ufficiale in Sicilia, il portiere ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare della sua nuova avventura in rosanero: “Quando mi ha chiamato il Palermo, devo dire la verità, non c’ho visto più. Io vengo per il Palermo, non per tornare in Italia. In Romania sono stato bene, sono stati 4 anni fantastici, ma quando ti chiama una società così non puoi dire di no. La parentesi Craiova è una storia che finisce, non posso certo dire che sono felice di lasciare questo club. Questa sarà la mia ultima partita qui, in una squadra dove mi sono trovato benissimo, ma non vedo l’ora di arrivare al Palermo. Calore del pubblico? Quando ho giocato al Barbera è stato qualcosa di incredibile, non vedo l’ora di iniziare”.

