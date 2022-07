Esclusiva: Palermo, in chiusura Brunori e Pigliacelli

Il Palermo è sul punto di definire due operazioni che vi avevamo già raccontato. Non ci sono grandi intoppi per Matteo Brunori, atteso il via libera della Juve, l’attaccante grande artefice della promozione ha sempre messo i rosanero al primo presto. Procede spedita la trattativa per il portiere Mirko Pigliacelli che ha ancora un anno di contratto con il Craiova. Atteso il via libera in tempi brevi per metterlo a disposizione di Baldini.

Foto: sito Palermo