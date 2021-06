Palermo, Giron arrivato in città. Si aspetta solo l’annuncio

Il terzino sinistro Maxime Giron è arrivato a Palermo per sostenere le visite mediche. Come vi avevamo anticipato il Palermo ha puntato sull’ex Bisceglie per rinforzare la fascia sinistra battendo la concorrenza di club di Serie B. Poi l’accordo totale di qualche giorno fa. Adesso si aspetta solo l’annuncio ufficiale, Giron è in città e ha anche detto ai giornalisti locali di essere felicissimo. Il francese è stato accolto dal ds Castagnini e dal tecnico Filippi.