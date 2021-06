Esclusiva: il Palermo vicino a Giron, in vantaggio su due club di B

Il Palermo sta chiudendo un interessante colpo per la fascia sinistra. Si tratta di Maxime Giron, classe 1994, in scadenza di contratto con il Bisceglie. Su Giron ci sono due club di Serie B, ma i rosanero stanno lavorando per strappare il sì. Chiusura vicina.

Foto: sito Palermo