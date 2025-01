Pablo Marí vede viola a prescindere. Moreno non c’era. Valentini non ha deciso

Pablo Marí vuole a ogni costo la Fiorentina dopo l’accordo con il club viola per un anno e mezzo che vi abbiamo svelato in tempi non sospetti e ribadito qualche giorno fa. Da settimane il difensore centrale ha comunicato al club la decisione di voler lasciare, il Monza sta prendendo tempo ma la volontà di Pablo Marí è chiara. Il Monza ha chiesto una contropartita, abbiamo già spiegato come la Fiorentina non voglia cedere Matias Moreno malgrado l’accostamento del suo nome al club brianzolo senza fondamento. È vera la tentazione Monza per Valentini, la Fiorentina non ha chiuso le porte ma lo specialista argentino non ha ancora sciolto le riserve. E comunque la Fiorentina intende chiudere Pablo Marí a prescindere, sulla scia del grande entusiasmo del diretto interessato.

