Esclusiva: la Fiorentina ha il sì di Pablo Marí. Kayode, scatto Brentford

La Fiorentina sta perfezionando l’operazione Martinez Quarta con il River Plate dopo la fase di stallo dello scorso weekend. Ma nel frattempo sta lavorando per il sostituto, la novità consiste nel fatto che il club viola ha raggiunto un accordo con Pablo Marí, classe 1993, che ha il contratto in scadenza con il Monza. Adesso si aspetta il ritorno di Galliani dalle vacanze per perfezionare l’operazione. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di due club con forza su Kayode, entrambi della Premier: il Brentford ha fatto un ulteriore scatto nei riguardi del Brighton. Per sostituirlo confermato il gradimento nei riguardi di Coulibaly del Parma.

Foto: Instagram Monza