OYARZABAL, LA STAR DELLA REAL SOCIEDAD

Nella Real Sociedad che si sta prendendo un posto tra le big in Spagna, spicca certamente l’attaccante Mikel Oyarzabal. L’attaccante bbasco, classe 1997, è certamente l’uomo in più dellla squadra di San Sebastian, club in cui è cresciuto, si è formato e che sta trascinando in Liga e in Europa. Numeri straordinari i suoi, nelle ultime stagioni sempre più da leader, tanto da aver attirato le attenzioni anche del Real Madrid, alla ricerca di una punta vera, visto che non è stato sostituito adeguatamente Benzema.

Nato ad Eibar, classe 1997, Oyarzabal inizia la carriera nelle giovanili dell’Eibar, per poi passare alla Real Sociedad nel 2011. Tra il 2014 e il 2015 gioca con la squadra riserve del club di San Sebastián, trovando 3 gol in 13 presenze nella terza serie iberica. I numeri realizzativi dell’attaccante spagnolo iniziano ad essere interssanti, tanto che il 25 ottobre 2015 subentrando a Carlos Vela nella vittoria per 0-4 sul campo del Levante, valida per la 9ª giornata della Liga spagnola, fa il suo esordio in campionato. La sua presenza fra i grandi diventa da lì in poi stabile, vedendolo totalizzare al termine della stagione 22 presenze in campionato impreziosite da 6 reti. Nella stagione 2016-2017 si conferma un pilastro dei baschi, scendendo in campo 38 volte su 38 e segnando 2 gol in un campionato terminato con il 6º posto e la qualificazione all’Europa League.

Nel 2018 gli è stata assegnata la maglia numero 10 della squadra, ereditata dalla bandiera del club Xabi Prieto, che si era appena ritirato. Il 3 aprile del 2021 vince con la Real Sociedad, la Coppa del Re decidendo grazie ad una sua rete dal dischetto, la finale nel derby basco contro l’Athletic Bilbao, regalando così alla società basca un trofeo a distanza di 34 anni dall’ultima vittoria. Il 17 marzo 2022, durante un allenamento, subisce la rottura completa del legamento crociato del ginocchio sinistro, costringendolo ad uno stop forzato di almeno sei mesi. Ma l’infortunio non lo ferma e Oyarzabal, nella stagione 2022-23, è tornato più in forma che mai, totalizzando 28 presenze e 4 gol, trascinando la squadra alla conquinsta del ritorno in Champions League.



L’inizio di questa stagione, 2023-24, è però davvero strepitoso. Già 13 presenze e 6 gol per lui, tra cui una doppietta nell’ultima gara di Liga. Uno score davvero improtante, per uno che non è proprio una prima punta. Oyarzabal è infatti dotato di eccellente tecnica e spiccata abilità nel dribbling, ma agisce prevalentemente alle spalle delle punte o da ala su entrambe le fasce. Insomma, un vero e proprio numero 10, con eccellenti qualità anche da ssist man e di saltare l’uomo, che spesso permettono ai compagni di riuscire ad andare a segno. E’ un attaccante che negli ultimi mesi ha incrociato anche le “armi” di squadre italiane. Prima la Roma nei gironi di Europa League e poi con l’Inter, poche settimane fa.

Anche in Nazionale si sta ritagliando un ruolo importante. Compie la trafila delle nazionali giovanili spagnole. Il 23 marzo 2017 fa il suo esordio con la nazionale Under-21 spagnola nella partita amichevole, vinta per 3-1 contro i pari età della Danimarca. Pochi mesi dopo viene convocato per l’Europeo Under-21 in Polonia. Il 10 ottobre dello stesso anno, segna la sua prima rete con la maglia dell’Under-21 spagnola, nella partita valida alla qualificazione agli Europei del 2017, vinta per 4-1 contro la Slovacchia.

Il 22 marzo 2018 sigla una doppietta nella partita vinta in trasferta per 5-3 contro l’Irlanda del Nord. Nel giugno 2019 viene convocato anche per l’Europeo Under-21 in Italia, dove gioca da titolare con le furie rosse, arrivando fino in fondo al torneo e trionfando per 2-1 in finale contro la Germania.

Il 29 maggio 2016 fa il suo debutto nella nazionale maggiore spagnola in un’amichevole vinta 3-1 contro la Bosnia-Erzegovina, sostituendo Nolito a mezz’ora dal termine. Nel giugno del 2019 dopo oltre tre anni, viene convocato dalla nazionale maggiore spagnola, dove il 10 giugno seguente, sigla la sua prima rete con la maglia della Roja nella partita valida per le qualificazioni per gli Europei 2020 vinta per 3-0 in casa contro la Svezia. Convocato per Euro 2020, nel corso della competizione ha segnato agli ottavi nel successo per 5-3 contro la Croazia realizzando il quinto gol degli iberici al 103′.

A causa dell’infortunio, non ha fatto parte della rosa della Nazionale spagnola per lo scorso Mondiale in Qatar, conclusosi male per la Roja. In totale, con la Spagna, ha messo a referto 25 presenze e 6 gol.

Recentemente ha firmato un rinnovo con la Real Sociedad fino al 2028, candidandosi a diventare un uomo simbolo e bandiera. Ma attenzione alle big d’Europa che stanno puntando i riflettori su di lui.

Foto: twitter Real Sociedad