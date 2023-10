I Blancos puntano un altro colpo in vista del prossimo mercato. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Defensa Central, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino l’attaccante classe ’97 della Real Sociedad Mikel Oyarzabal. Non sarà comunque una trattativa semplice, dal momento che per strapparlo ai baschi i Blancos dovranno sborsare una cifra importante.

Foto: Profilo Instagram Oyarzabal