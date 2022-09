Ounas saluta il Napoli e trova il Lille: “Una nuova sfida, non vedo l’ora di indossare questa maglia”

Nella giornata di ieri, Adam Ounas ha salutato il Napoli, trasferendosi a titolo definitivo al Lille. All’indomani dell’ufficialità dell’operazione, l’esterno algerino ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae con la sua nuova maglia, per poi aggiungere: “Nuova sfida. Non vedo l’ora di indossare questa maglia, grazie a tutti per i messaggi”.

Foto: Instagram Ounas