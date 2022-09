Ounas: “Il Lille uno dei più grandi club in Francia. Amo il suo calcio”

Prime parole da nuovo giocatore del Lille per Ounas, affidate al sito ufficiale del club: “Sono molto felice di arrivare al LOSC dove conosco già alcuni giocatori, questo faciliterà la mia integrazione. Spero di fare una bella stagione! Tutti in Europa sanno che il Lille è uno dei più grandi club in Francia, dove si gioca un calcio che mi piace, si gioca molto pallone. Mi ha convinto subito! Vai LOSC e ci vediamo presto in campo!”. L’esterno offensivo lascia il Napoli a titolo definitivo, firmando un contratto fino al 2024 con i francesi.